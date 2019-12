Fête des Lumières de Lyon : la meilleure illumination pour la fin ?

Ultime jour de la Fête des Lumières ce 8 décembre à Lyon, avec une illumination qui pourrait bien entrer dans les mémoires et devenir une nouvelle tradition en cas de réussite.

Considéré comme "le jour des Lyonnais" lors de la Fête des Lumières, ce dimanche tombe cette année un 8 décembre. C'est aussi aujourd'hui que sera montrée une illumination inédite et éphémère : Rivière de Lumières.

Entre 19 heures et 19h30, 20 000 petits bateaux avec des lumignons, chargés de messages des Lyonnais, vont descendre la Saône entre les passerelles Saint-Vincent et Saint-Georges. Ils seront ensuite tous récupérés et sont recyclables.

Rendez-vous dès 18h30

Pour en profiter, les spectateurs sont invités à se rendre sur les quais hauts de Saône entre 18h30 et 18h45, voire avant pour être certains d'avoir une belle place.

En effet, pour avoir le meilleur point vue, il est conseillé de privilégier le secteur entre les ponts La Feuillée et Alphonse Juin, de chaque côté de la rivière. Par ailleurs, les Lyonnais sont invités à venir avec leur propre lumignon ou utiliser leur téléphone comme source lumineuse pour participer à l'oeuvre, tandis que des projections seront réalisées sur les murs.

Particulièrement attendues, Rivière de Lumières pourrait bien revenir d'une année sur l'autre comme le confiait le directeur de la Fête des Lumières, Jean-François Zurawik, "2019 sera un test. Le dimanche soir, peut-être que je dirai oui pour qu’on le retrouve chaque année, tout comme quand on a lancé les Lumignons du cœur. Quand on m’a présenté Une rivière de lumières, j’ai répondu : “J’ai l’impression que vous êtes dans ma tête, vous avez traduit un rêve.”"