Fête des Lumières à Lyon : une parade lumineuse à vélo le 4 décembre

Les cyclistes de Lyon comptent bien participer à la Fête des Lumières à leur manière. Le 4 décembre, une parade à vélo lumineuse sera organisée.

La Fête des Lumières 2019 se tiendra à Lyon du 5 au 8 décembre et s'annonce comme l'une des éditions les plus prometteuses (voir le programme ici). Mais cette année, les cyclistes comptent bien débuter la fête un jour plus tôt avec une "Véloparade des Lumières".

La Maison du Vélo et les Lyonnais de Lighty Bikes proposent ainsi à tous les cyclistes de se réunir le 4 décembre dès 19 heures au 244 rue Garibaldi, avec leur vélo illuminé. La parade partira ensuite dans les rues de la ville pour fêter les lumières tout en sensibilisant sur la nécessité d'avoir le bon éclairage pour son vélo la nuit à Lyon.

