Ce mercredi 8 décembre, l'ensemble du réseau TCL à Lyon est gratuit à partir de 16h, "comme le veut la tradition", dixit le Sytral.

Les parcs relais de la Métropole de Lyon seront accessibles sans titre de transport le 8 décembre de 16h à leur fermeture en fin de service.

Enfin, pour le 9, le 10 et le 11 décembre, pour les autres jours de la Fête, ce qu'il faut retenir :

- les 4 lignes de métro fonctionneront jusqu'à 2h du matin tous les soirs de l'évènement

- les fréquences des lignes de métro, tramway et principales lignes de bus du réseau seront renforcées.



- les stations de métro seront reconfigurées "afin de gérer les flux de circulation et assurer la sécurité des voyageurs", dixit le Sytral

- à partir de 16h, les bus ne circuleront plus dans les secteurs Presqu’île, Vieux Lyon, et aux abords des parcs de la Tête d’Or et Blandan pour laisser place aux piétons.

- 2000 agents TCL mobilisés chaque soir du 8 décembre au 11 décembre

- les lignes Pleine Lune circuleront la nuit du jeudi, vendredi et samedi selon leurs itinéraires habituels.

- le ticket "TCL en fête" est proposé à 3,20 euros les 9, 10 et 11 décembre à partir de 16h pour se déplacer sans limite

