Fermeture des axes routiers à partir du 8 octobre

Cette semaine, plusieurs axes autoroutiers, ainsi que des tunnels seront fermés à Lyon et dans la métropole.

Pour perturber le moins possible la circulation, la ville et la métropole préfèrent réaliser les travaux d’aménagement de nuits sur les axes de circulations. Voici la liste des axes à éviter pour la semaine à venir.

Sur la rocade Est, les bretelles de sortie Meyzieu ZI (échanger n°7.1) seront fermées dans les deux sens le 8 octobre, de 21h à 6h le lendemain.

Sur la D302, la circulation sera interdite sur l’ensemble de l’axe en direction de la rocade Est, le lundi 8 octobre de 21h à 6h le lendemain.

Sur l’A7, la circulation sera interdite de 21h à 6h, du 8 au 11 octobre, entre les nœuds de Ternay et de Feyzin, en direction de Paris. La bretelle d’accès de l’autoroute A450 à hauteur de Pierre Bénite en direction de Paris depuis l’A7 sera également fermée.

Sur l’A46, la circulation sera fermée les 10 et 11 octobre, de 21h à 6h entre les nœuds de Manissieux et de Ternay, en direction de Marseille.

Le tunnel modes doux de la Croix-Rousse sera fermé dans les deux sens, le lundi 8 octobre de 2&h à 6h du matin.

Le tunnel des Tchécoslovaques sera fermé les 9 et 10 octobre de 21h à 6h.

Le tunnel routier de la rue Terme sera fermé jusqu’au 16 novembre, en raison de la Vogue des Marrons.

Le tunnel Vivier-Merle sera fermé en continu jusqu’au printemps

Quant à la Croix-Rousse, elle devient un peu plus compliqué d’accès en raison de la Vogue des Marrons qui durera jusqu’au 16 novembre inclus. Onlymoov préconise de préférer les transports en commun pour atteindre le 4 e arrondissement. Attention malgré tout à bien vérifier les trajets des bus, dont certains ne peuvent plus atteindre leur terminus initial, à la place de la Croix Rousse. La vogue est ouverte du dimanche au jeudi de 10h à 21h et les vendredis et samedis jusqu’à 23h.