Faut-il toujours avoir un justificatif de domicile sur soi, même à Lyon ?

S'il est possible de se déplacer librement dans un rayon de 100 km autour de son adresse, faut-il pour autant toujours avoir un justificatif de domicile sur soi même lorsque l'on reste dans la métropole de Lyon ?

Tous les déplacements sont autorisés dans un rayon de 100 kilomètres autour de son domicile, y compris lorsque l'on sort de son département. Au-delà de 100 km ET quand on sort de son département, il est obligatoire d'avoir une attestation dérogatoire de déplacement et une raison autorisée (lire ici). Il est également impératif d'avoir un justificatif de domicile, sa pièce d'identité et tout document permettant de prouver la raison du déplacement au-delà du périmètre autorisé.

Néanmoins, une question reste régulièrement posée : faut-il toujours avoir un justificatif de domicile sur soi, même lorsque l'on reste à moins de 100 km ? La réponse est : OUI. "Si vous ne pouvez pas prouver où vous habitez, nous ne pouvons pas savoir si vous êtes à plus ou moins de 100 kilomètres de chez vous", confie un gendarme à Lyon Capitale. À la clé, c'est le risque de recevoir une amende de 135 euros, même en étant à une centaine de mètres de son domicile.

Ainsi, en cas de contrôle, tout citoyen doit pouvoir prouver qu'il est à moins de 100 km de son habitation et doit donc avoir sur lui un justificatif. Le plus courant restera une pièce d'identité si l'adresse est bonne dessus et bien la dernière. Si ce n'est pas le cas, il faudra avoir un justificatif supplémentaire comme une facture, un chéquier, un justificatif d'assurance du véhicule. La notion du justificatif de domicile reste plus souple que dans certains autres cas, mais il faudra quoi qu'il arrive toujours bien en avoir un sur soi.