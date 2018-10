Quels sont les radars qui ont le plus flashés à Lyon et dans le Rhône ?

La Sécurité routière a dévoilé les chiffres des radars pour l'année 2017. Quels sont ceux qui ont le plus flashé à Lyon et dans le Rhône durant cette période ?

Lundi, nous vous présentions la nouvelle génération de radar, les modèles tourelles, capables de verbaliser les excès de vitesse, les distances de sécurité non respectées, ou l'utilisation du téléphone portable au volant (lire notre article ici). Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir quels sont les dix radars qui ont le plus flashé les automobilistes en 2017 à Lyon et dans le Rhône.

À la première place, on retrouve le radar fixe de Pierre-Bénite sur l'A7, dans le sens Marseille-Lyon, qui a flashé 76 220 fois en 2017. Il se classe également à la dixième place du classement national.

À la deuxième place, il s'agit du radar fixe sur la D383, sur le boulevard Laurent Bonnevay à Saint-Fons, en direction de Paris et qui a entraîné 66 952 dossiers d'infractions.

Le radar fixe sur l'A47, à hauteur de Givors, en direction de Saint-Étienne depuis Lyon occupe la troisième place avec 53617 flashs.

Derrière on retrouve :

4) D383 à Vénissieux, dans le sens Feyzin vers Villeurbanne : 44 661 flashs

5) A46 à Rillieux-la-Pape sur la descente de Sermenaz dans le sens Paris vers Marseille : 35 654 flashs (radar discriminant)

6) A7 à Lyon, dans le sens Lyon vers Marseille juste avant la Mulatière : 24 857 flashs

7) Boulevard Stalingrad à Villeurbanne, dans le sens Caluire vers Lyon : 21 579 flashs

8) N346 à Décines, dans le sens Lyon vers Paris : 21 252 flashs

9) A6 à Écully, en direction Paris vers Lyon : 19 560 flashs

10) N346 sur la rocade Est à Vaulx-en-Velin, dans le sens Marseille vers Paris : 16 693 flashs (radar discriminant)

En bonus : le radar qui a le moins flashé dans le Rhône se situe à Joux sur la nationale 7. En 2017, ce modèle discriminant capable de différencier poids lourds devant rouler à 70 km/h et voiture à 80 km/h n'a entraîné que 121 dossiers d'infraction.