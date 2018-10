Pressenti comme étant le futur candidat à la mairie de Lyon pour les Républicains, Étienne Blanc estime que Gérard Collomb a "affaibli la fonction qu'il occupait", mais aussi "l'image de Lyon".

Étienne Blanc, dont l'officialisation de la candidature aux municipales lyonnaises devrait intervenir prochainement, a réagi sur la démission de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur. Selon la prochaine tête de file des Républicains, "Sur le timing ou le procédé, Gérard Collomb a manqué de hauteur".

Lyon Capitale : Comment analysez-vous la démission de Gérard Collomb ?

Étienne Blanc : Sur la forme, je ne peux m'empêcher de penser que le choix de Gérard Collomb affaiblit la fonction qu'il occupait. Une démission quand on occupe une fonction aussi importante dans la 5e puissance mondiale ne se fait pas par voie de presse. Sur le fond, être ministre d'État est un honneur pour la personne et la collectivité qu'il représente. Il avait hissé Lyon au plus haut niveau de la représentation nationale. Sa démission démontre l'inverse et abîme l'image de Lyon. Je m'interroge aussi sur le moment choisi par Gérard Collomb pour partir. Nous sommes dans une période où la France est confrontée à une menace terroriste très forte et c'est le moment qu'il choisit pour revenir à Lyon. Cela pose problème.