Escort-girl tuée à Lyon : l'enquête sur les traces d'un psychopathe

La jeune femme retrouvée dans le Rhône le 30 octobre dernier pourrait être tombée sur un psychopathe.

Le 30 octobre dernier, une jeune femme de 23 ans était retrouvée pieds et poings liés dans le Rhône. Une escort-girl disparue dans des conditions mystérieuses dont la mort avait conduit à l'arrestation de deux suspects début novembre. Dans son édition du jour, Le Progrès en dit un peu plus sur le profil du principal suspect et sur les circonstances de la mort de la jeune femme. La piste du psychopathe serait sérieusement étudiée, la jeune femme ayant été transpercée par un objet pointu de la gorge à la nuque avant d'être ligotée puis transportée.

Selon le quotidien, le principal suspect, qui est aussi le dernier client de la victime, nierait toute implication. Vendeur de poulets rôtis sur les marchés, il disposait du matériel qui aurait pu être utilisé pour tuer la jeune femme. Or, ses chariots et broches de rôtisseries ont disparu, écrit Le Progrès. L'enquête se poursuit donc pour analyser d'autres pistes.