Disparition d'une escort-girl à Lyon : un couple arrêté

Le corps de la jeune femme de 23 ans avait été retrouvé dans le Rhône le 30 octobre dernier les pieds et poings liés.

Deux personnes ont été arrêtées dans l'enquête sur le corps d'une femme, retrouvé le 20 octobre dernier dans le Rhône, les pieds et poings liés. Selon Le Progrès, un homme né en 1980 et une femme née en 1993 ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Ce serait les dernières personnes à avoir été en contact avec l'escort-girl disparue, poursuit le quotidien. Les deux suspects ont nié les faits. La jeune femme de 23 ans n'avait plus donné de nouvelles depuis le 23 octobre. Une autopsie réalisée sur son corps avait confirmé la mort violente “avec intervention d'un tiers”.