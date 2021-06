Escapades en Savoie : Val-d’Isère, la montagne sportive

Perchée à 1 800 mètres d’altitude, la station de Val-d’Isère est une porte d’entrée vers la haute montagne. Voisine du parc de la Vanoise, écrin de nature, elle offre toutes les activités à faire en famille en été : randonnées, vélo, trail. Mais Val-d’Isère, c’est aussi un village traditionnel qui célèbre les produits du terroir, aime le calme et invite à découvrir la nature.

• Grand trek

Tout récent, cet itinéraire exceptionnel relie la France à l’Italie à travers des paysages à couper le souffle. En traversant le parc national de la Vanoise, et son homologue italien le Gran Paradiso, ce trek nature remonte dans le temps, à l’époque où la Savoie n’était pas encore rattachée à la France. Grâce à cet itinéraire pédestre, les randonneurs traversent le village français de Bonneval-sur-Arc, puis ceux italiens de Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame et Ceresole Reale, avec un retour en France à Val-d’Isère. Il emprunte d’anciens passages de muletiers, alors utilisés par ceux qui voulaient rester discrets : soldats, marchands ou même contrebandiers.

Toute la randonnée est balisée avec des tables d’orientation qui jalonnent les sentiers offrant de magnifiques points de vue.

Une carte est disponible pour organiser son périple et une application fonctionnant avec GPS est également proposée et recense tous les points d’intérêt ainsi que les informations pratiques liées à cette randonnée.

À travers ce trek géant, qu’il est possible d’adapter selon ses envies et ses capacités, c’est toute la faune et la flore de deux grands parcs nationaux qui se dévoilent aux marcheurs. Il existe des variantes à ce trek, qui comprend un passage au milieu des glaciers. Comptez 116 kilomètres à engloutir en 5 à 6 jours dans un cadre exceptionnel. Cet incroyable itinéraire est le fruit d’un projet de l’organisme Interreg Alcotra qui travaille à la coopération transfrontalière entre la France et l’Italie.

trek-nature.com

• Balade à vélo à travers les 7 chapelles

Le vélo en montagne, pourquoi pas. Encore faut-il avoir le courage d’affronter les vallons et le dénivelé. En cela, les vélos à assistance électrique sont une solution miracle qui redonne à la petite reine ses lettres de noblesse.

S’il faut toujours faire un effort pour grimper les sommets, les parcours sont malgré tout bien plus accessibles à tous. Plusieurs endroits proposent ces nouvelles montures à la location, idéales pour une balade pleine de belles rencontres. Une fois votre vélo choisi, ne reste qu’à déterminer un itinéraire.

L’année dernière, Val-d’Isère inaugurait un chemin reliant 7 chapelles. À travers six hameaux, partez à la découverte du patrimoine religieux. Ces petites chapelles sont les rares vestiges d’un riche patrimoine. Autrefois, la vallée était ponctuée de ces petits trésors architecturaux : croix, oratoires, linteaux de porte… Mais le temps, les avalanches et le manque de moyens pour les préserver ont petit à petit fait disparaître ces vestiges.

Au départ de la station de Val-d’Isère, vous pourrez prendre la boucle complète à vélo ou adapter votre parcours à vos envies, le long de l’Isère ou du parc de la Vanoise, à travers forêts et routes alpines.

Renseignements auprès de l’office de tourisme de Val-d’Isère - 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

• L’esprit d’antan à la foire de l’Avaline

Au cœur de Val-d’Isère, la magie opère facilement. Le charme des vieilles pierres et des toits de lauzes des chalets lui donne des airs de village d’autrefois. Laissez-vous charmer par les échoppes, bars, restaurants, boutiques de bouche et petits commerces.

Pour retrouver l’esprit d’antan, il ne faut pas manquer la grande foire savoyarde de l’Avaline. Les 7 et 8 août 2021, cette fête traditionnelle rassemblera pendant tout un week-end plus de 100 exposants. Les producteurs de Savoie et Haute-Savoie, mais aussi du Val d’Aoste et du Piémont en Italie se réunissent lors de ce week-end pour célébrer ensemble les produits du terroir. Chacun apporte sa spécialité, partagée avec tous dans une ambiance festive et chaleureuse autour de nombreuses animations. La foire de l’Avaline est le rendez-vous des amateurs de bonne chère.

Foire de l’Avaline – Les 7 et 8 août 2021, informations auprès de l’office de tourisme : 04 79 06 06 60

• Une pause gourmande en alpage

Rien n’est meilleur qu’un bout de fromage fraîchement taillé dans la meule, surtout après l’effort d’une bonne randonnée ! À la ferme de l’Adroit, on aime faire honneur aux beaux produits. Une trentaine de vaches, en majorité de la race brune des Alpes, sillonnent les vallons verdoyants.

Pour ceux qui n’ont pas peur de se lever tôt, il est possible d’assister à la traite du matin, à 6 h. Pour les autres, il y a toujours moyen de se rattraper avec celle de 17 h 30. Une fois sur place, des visites sont organisées pour découvrir toutes les étapes, de la fabrication à l’affinage de la spécialité locale : l’Avalin.

Produit pendant la floraison d’été, il existe plusieurs temps d’affinage pour déguster ce doux fromage. Fabriquées également sur place, d’autres variétés de fromages et de la charcuterie typiquement savoyarde sont proposées à la vente, une fois la visite terminée. Toutefois, si vous préférez rentrer le sac léger, la boutique de la ferme en plein centre de Val-d’Isère vend tous les produits fabriqués dans l’alpage.

À une grosse demi-heure de Val-d’Isère, via un chemin largement accessible à tous, vous pouvez vous rendre à l’Arsellaz. Cette ferme d’altitude, avec une terrasse offrant une vue exceptionnelle, est tenue avec passion par Marie-Pierre et Laurent. À midi, c’est le cadre idéal pour un pique-nique, et le soir, l’ambiance se métamorphose et devient chaleureuse, autour d’une grande braserade et de délicieuses tartes à la myrtille.

Le retour se fait à la lumière de la lune, ou, s’il fait trop sombre, à la lampe frontale. Sensation garantie. Et réservation conseillée !

Ferme de l’Adroit – 04 79 06 13 02 – http://Ferme de l’Adroit

Ferme de l’Arsellaz – 06 88 42 10 74

• Une journée détente au lac de l’Ouillette

Envie de fraîcheur ? Direction le lac de l’Ouillette. À 2 500 mètres d’altitude, ce grand lac de montagne est un incontournable de l’été. Pour rallier ce parfait spot de pique-nique, plusieurs options s’offrent à vous. Le sentier piéton de l’Arolle Millénaire et ses 662 mètres de dénivelé permet de rejoindre le lac de l’Ouillette en 2 heures 30 environ.

En vélo, passez par le col de l’Iseran et ses 13 kilomètres rendus mythiques grâce au Tour de France. Enfin, à ceux qui ne se sentent pas l’âme sportive, aucun souci. La remontée mécanique de Solaise est gratuite !

Une fois sur place, des tables de pique-nique et une terrasse baignée de soleil au restaurant de l’Ouillette vous tendent les bras. Le tour de ce grand lac paisible ne fait pas tout à fait 2 kilomètres, ce qui le rend plus sympathique avec de jeunes enfants. Balançoires et tipis complètent cette agréable sortie en famille.

Pour les plus grands, un terrain de pétanque, parfait pour les après-midi d’été. Aux pêcheurs amateurs qui n’auraient pas envie d’emporter un encombrant matériel, pas de panique, sur place il est possible de le louer pour pêcher quelques truites. Et tous les 14 et 15 août, un grand concours de pêche rassemble, dans une ambiance chaleureuse, les mordus de l’hameçon.

Enfin, tous les mardis de juillet, de 10 h 30 à 16 h, une petite médiathèque ouvre ses portes aux promeneurs. Une centaine d’ouvrages en tout genre sont consultables gratuitement sur place. Parfait pour faire rimer nature avec culture.

www.valdisere.com

• Bain de nature au cœur du parc de la Vanoise

Le parc national de la Vanoise est le tout premier parc national français, créé en 1963. Avec son voisin italien le Gran Paradiso, ils composent l’un des plus grands espaces protégés européens. À eux deux, ils couvrent 1 250 km2 de nature.

La Vanoise est un bijou qui abrite la plus grande colonie française de bouquetins. Quelque 2 000 individus gambadent dans les vallons de la Vanoise, ce qui en fait un incontournable des éthologues et des passionnés d’animaux. En tout, plus de 250 randonnées sont possibles dans le parc de la Vanoise. Le plus dur, donc, c’est de s’y retrouver. Avec de grands circuits de près de 12 heures de marche et de plus petites boucles de 2 heures 30, tous les marcheurs, amateurs comme débutants, peuvent trouver leur bonheur.

Entre les hautes vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, ce diamant vert est aussi l’endroit idéal pour approcher dans le calme des chamois, bouquetins et marmottes. Si vous êtes attentif, vous pourrez même observer un aigle royal en plein vol. Du côté de la flore, le parc est un herbier vivant. On recense environ 1 400 espèces de végétaux, dont 65 sont protégées. Attention, il est strictement interdit de cueillir des fleurs au sein du parc national.

Si les végétaux vous intéressent, renseignez-vous auprès de l’office de tourisme, qui propose des sorties accompagnées avec un guide de moyenne montagne auprès duquel vous pourrez aussi apprendre à identifier les plantes comestibles. Comme dans tous les parcs nationaux, nos amis les chiens ne sont pas admis, même en laisse. Les vélos sont également interdits.

www.vanoise-parcnational.fr/fr - 04 79 62 30 54

Les événements

• Du 9 au 11 juillet – Le Odlo High Trail Vanoise - 6 courses spectaculaires à travers la montagne.

• Du 30 juillet au 1er août – E-Bike Festival. Étape d’une grande course internationale de vélo et, en parallèle, de nombreuses animations pour tous les âges.

Où se restaurer

• L’Atelier d’Edmont du chef Benoît Vidal

Bistrot 2 étoiles, Bib gourmand du Guide Michelin - 04 79 00 00 82 - www.atelier-edmond.com

• Boulangerie-Pâtisserie et salon de thé de Patrick Chevallot – MOF - 04 79 06 16 09 – www.maisonchevallot.com

Où dormir ?

• Résidence Village Montana – Chalet Izia et chalet Skadi, pour les familles. - www.village-montana.com

• Le Blizzard – 5 étoiles, hôtel historique de Val-d’Isère situé au cœur du village et disposant d’une piscine extérieure. www.hotelblizzard.com

• Le K2 Chogori – hôtel 5 étoiles qui ouvre cet été au cœur du village – www.lek2chogori.com

• Le Refuge de Solaise – Surplombant le village du haut de ses 2 550 m d’altitude, le Refuge de Solaise, hôtel, spa et restaurant, est un lieu unique pour venir se ressourcer en été. Accessible par un sentier piéton, une remontée mécanique ou en bifurquant de la route du col de l’Iseran, il s’impose comme un lieu de vie privilégié pour profiter de l’été. Ouverture en juin. – www.lerefuge-valdisere.com