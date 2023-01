Escapades en Haute-Savoie : les Carroz-d’Arâches, un esprit familial au cœur du Grand-Massif

Chavirer en dévalant les pistes d’un grand domaine et se ressourcer dans un authentique village haut-savoyard, Carroz-d’Arâches est le spot parfait combinant grand ski et charme d’une vie de village conviviale. Et pour un enchantement maximum, la station propose un choix important d’animations et activités hors ski.

Authentique station-village

À 1 140 mètres d’altitude, au-dessus de la vallée de l’Arve, accrochée sur un plateau ensoleillé, face au sommet des Aravis, la station des Carroz-d’Arâches séduira les amoureux d’une montagne préservée mais aussi les familles. À proximité du Mont-Blanc (55 km de Chamonix) et de Genève (40 km), la station Les Carroz est entourée de sommets prestigieux.

Née dans les années 1930, elle a su maîtriser son développement dans les années 1960-70, au moment où elle devient une destination touristique prisée pour les vacances à la neige. Ici, pas de barres d’immeubles bétonnées, mais une architecture raisonnée, faite de petits et grands chalets.

Bénéficiant déjà du label “Famille Plus”, la station met encore davantage les familles à l’honneur. Pour preuve, depuis cette saison, le ski est gratuit pour les enfants de moins de huit ans !

Du grand ski

Le charme de l’authentique village de montagne se conjugue aux Carroz avec le grand ski. Car la station est une porte d’accès au somptueux et immense domaine du Grand-Massif qui relie depuis 1982 cinq stations : Flaine, Les Carroz-d’Arâches, Morillon, Samöens et Sixt-Fer-à-Cheval.

Il s’agit là de l’un des plus grands domaines skiables des Alpes avec ses 139 pistes totalisant 265 kilomètres qui attendent les skieurs les plus avides. Verte, bleue, rouge, noire… novices et confirmés jouent avec la palette des couleurs pour sillonner entre les sapins en choisissant un parcours adapté à leur niveau respectif ou s’élancer dans un ski sportif qui décoiffe.

Proche du Mont-Blanc, la station bénéficie d’un excellent enneigement. Les vues sont grandioses : sur le massif des Aravis et la vallée de l’Arve depuis des pistes historiques telles Les Timalets ou Chamois, ou encore sur le Jura jusqu’au Léman et aux Alpes suisses ainsi que sur le Mont-Blanc depuis le sommet des pistes (Tête des Saix) culminant à 2 120 mètres. Depuis le village, on accède très confortablement aux premières pistes, skis aux pieds. Une fois garé, on se retrouve rapidement à la télécabine de la Kédeuze (Carroz 1200), ou aux télésièges des Molliets et Tête des Saix (Carroz 1500), points de départ vers l’exploration du domaine.

Ski de fond en nocturne

Pour découvrir la montagne à un rythme moins effréné que le ski de piste, du ski de fond sous les étoiles est envisageable. À une quinzaine de minutes en voiture, le domaine nordique d’Agy propose, au-delà de son accès journalier, des rendez-vous inédits en nocturne, de 19 à 21 h, lors des Nuits magiques, où 4 kilomètres du domaine sont en accès libre et gratuit. Autre option : le col de Pierre Carrée, lui aussi à une quinzaine de minutes en voiture des Carroz. Il offre l’espace nordique le plus haut et le plus enneigé des Alpes. Il est en accès libre et gratuit, pour profiter des lieux à n’importe quelle heure du jour ou de la soirée, pour les plus courageux.

Patinoire et luge en bande

Troquer les skis pour des patins, et venir virevolter sur la patinoire en plein air des Carroz… Installée au cœur du village et entourée de chalets, la patinoire offre un appréciable moment de glisse en famille ! Et pour un début de soirée à sensations entre amis, pourquoi ne pas opter pour une sortie nocturne, luge en bande, encadrée par des professionnels, en toute sécurité, sur une piste de ski fermée. Les luges sont attachées les unes aux autres et forment “un serpent”.

Renseignements patinoire au 04 50 90 30 04 et sortie luge nocturne au 04 50 90 02 74

La luge sur rail

Les amateurs de sensations fortes apprécieront la luge sur rail, attraction incontournable de la station qui vous entraîne dans une descente de 600 mètres en plein cœur de la forêt, avec des variations de déniveléet de vitesse qui décoiffent. Chaussures de ski aux pieds, on entreprend une deuxième descente pour enfiler le masque de réalité virtuelle qui nous transporte dans un univers immersif, afin de doubler les sensations vertigineuses ! Deux films à ré́alité́ virtuelle sont disponibles : Alien Coaster et Black Valley. L’un transporte dans l’univers des Dragoz quand le second nous plonge dans des paysages de Far West à couper le souffle, type Grand Canyon.

Au départ de la télécabine de la Kédeuze, tous les jours de 15 à 19 h. La luge sur rail est accessible dès 4 ans accompagné et dès 9 ans non accompagné.

Les montagnes vues du ciel

Avec Le Ciel est à vous, des vols touristiques en montgolfière permettent de survoler les époustouflants paysages du Grand-Massif, au gré des courants, dans le calme absolu des monts enneigés. Le vol se fait de préférence le matin, pour profiter de meilleures conditions. Il dure minimum quarante-cinq minutes selon les conditions météorologiques et la portée des vents. Les vols en montgolfière sont un véritable travail d’équipe : les passagers participent au gonflage puis au dégonflage après le vol (environ trente minutes à chaque fois).

Jusqu’à deux personnes par vol. Tarif : 260 €/personne. 06 81 67 74 64

Conduite en chiens de traîneau

Dans la pure tradition du chien nordique et le respect de la nature, deux mushers professionnels emmènent les groupes à̀ la découverte de paysages et de superbes sensations. Ici, le vacancier est acteur de la randonnée, avec sa propre meute de chiens qu’il guide en autonomie. Une façon de jouer les apprentis Nicolas Vanier et de vivre le rêve du Grand Nord, sans quitter la Haute-Savoie.

Renseignements au 06 84 99 34 67

Vivre une soirée de trappeur

Toute la saison, Martial, un habitant des Carroz passionné par la culture indienne, organise des soirées raquettes et repas sous tipi indien, sur le plateau des Molliets. Il y a installé, voilà 15 ans, l’unique tipi des Carroz, et prend un grand plaisir à y recevoir les vacanciers pour les extraire de leur quotidien, sur ce plateau à l’écart de toute pollution lumineuse, sonore, technologique et humaine.

Ici, on l’écoute conter anecdotes et aventures, autour d’une fondue cuite au chaudron. Avec pour seule compagnie la neige et les étoiles. Le temps s’arrête et les esprits se libèrent.

Renseignements auprès de Martial au 06 85 02 37 00

Le spa à la montagne

Un écrin de bien-être au cœur du village. Imaginez une vue sur les pistes enneigées des Carroz depuis un bassin nordique extérieur, chauffé à 32°… Le complexe mountain spa L’Aquacîme offre des instants revitalisants. Le solarium, le bassin intérieur balnéo, les saunas et le hammam complètent cet instant zen, souvent bien mérité après une journée de ski.

Pour ceux désireux de se tonifier, l’espace forme dispose de nombreux équipements de cardio-fitness et musculation.

Renseignements au 04 50 90 24 80

Mystère(s) aux Carroz !

Les amateurs d’histoire locale et de BD pourront plonger dans Mystère(s) aux Carroz, une aventure en BD développée par Félix Meynet, à la demande de l’office de tourisme des Carroz. L’histoire se situe au début des années 1950.

Le petit hameau de montagne est alors en passe de devenir une grande station de ski : l’installation de la première télécabine de la Kédeuze permettra, aux premiers flocons, d’amener les skieurs au sommet des pistes, face à la majestueuse pointe d’Areu. Mais d’inquiétants touristes rôdent du côté de la mine de charbon de l’Épine…

Instants nature et gourmands

Sur la route des Carroz, la chèvrerie de la Pierre, à Laya, permet de découvrir les animaux de la ferme : chèvres, poules, lapins, cabris… mais aussi la fabrication des fromages frais, affinés, tommes, raclette, ainsi que faisselles, yaourts, savons au lait de chèvre, confitures, tisanes. Visites libres et vente à la ferme pour des plaisirs gourmands.

Renseignements au 06 01 79 38 95

Où loger ?

• La Croix de Savoie**** – Premier hôtel bioclimatique en Auvergne-Rhône-Alpes. Chambres doubles de 130 à 210 €. 04 50 90 00 26

• Les Servages d’Armelle**** – Le luxe montagnard sur les pistes. Chambres doubles à partir de 300 € – 04 50 90 01 62

• Le Milkhotel – Charme scandinave au pied des pistes. Chambres doubles à partir de 170 € en demi-pension – 06 17 77 70 23

Où manger ?

• Le Carnotzet – Moderne et chaleureux au cœur du village – 04 50 90 07 64

• Les Servages d’Armelle – Cuisine raffinée et labellisée Trois fourchettes rouges et deux toques Gault&Millau – 04 50 90 01 62

• Le Baratin – Pour un verre après le ski. Large sélection de vins et bières artisanales 06 72 15 62 06

Événements

• Samedi Trappeur – 14 janvier 2023, recréation d’un village trappeur avec animations

• Tournoi national de gaming – 9 et 10 février 2023, événement majeur dans l’univers du jeu vidéo, ouvert aux visiteurs

Comment s’y rendre ?

• La station Les Carroz-d’Arâches se situe à deux bonnes heures de Lyon en voiture.