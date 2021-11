Encadrement des loyers, stationnement … ce qui change à Lyon ce 1er novembre

À partir du 1er novembre, un certain nombre de choses vont changer à Lyon et dans le Rhône. Le stationnement payant va être étendu à une grande partie des 1er et 4e arrondissements, l’encadrement des loyers entre en vigueur, tout comme l’obligation de rouler avec des pneus neige dans 96 communes du Rhône. Lyon Capitale fait le point sur ces mesures.

Dès le 1er novembre, plusieurs changements majeurs vont modifier le quotidien des Lyonnais, dans leurs déplacements, mais aussi à la maison car la politique locale sur les loyers évolue.

Lyon et Villeurbanne passent à l’encadrement des Loyers

À partir de lundi 1er novembre, à Lyon et à Villeurbanne, tous les propriétaires et locataires contractant un nouveau bail, ainsi que ceux renouvelant leur bail, seront soumis à cette nouvelle mesure. Un moyen de faire baisser le prix des loyers et des transactions, pour rendre plus accessible le logement et sortir d'une logique spéculative, font valoir les autorités locales.

Autrement dit, il y aura un loyer plafond selon la zone dans laquelle se situe votre appartement. Vous pouvez tester votre loyer plafond sur le simulateur de Lyon Capitale disponible ci-dessous.

Extension du stationnement payant dans le 1er et le 4e

À partir de lundi 1er novembre, de nouveaux secteurs de stationnement des 1er et 4e arrondissements de Lyon deviendront payants. Selon la municipalité écologiste, ce nouveau dispositif devrait être plus avantageux pour les résidents et commerçants. Celle-ci insiste sur le fait que cela permettra :

Une rotation des véhicules sans commune mesure avec « l’effet tampon » des voitures stationnées sur une place gratuite. Grâce à ce dispositif, huit véhicules stationneront sur ces emplacements, contre deux aujourd’hui.

Le déploiement d’un tarif privilégié pour les résidents du quartier. Il apporte ainsi une solution efficace et personnalisée pour répondre à leurs besoins.

Les cartes qui précisent les nouveaux secteurs payants sont disponibles ci-dessous.

Plan des nouveaux secteurs de stationnement payant dans le 1er arrondissement de Lyon :

Plan des nouveaux secteurs de stationnement payant dans le 4e arrondissement de Lyon :

Obligation de rouler avec des pneus neige dans 96 communes du Rhône

À partir de ce lundi 1er novembre, dans 96 communes du Rhône, les habitants vont devoir investir dans des pneus neige ou des chaînes pour l’hiver. Cette mesure a pour but "d'améliorer la sécurité des usagers de la route en période hivernale, et éviter les situations de blocage", rapporte la préfecture du Rhône.

Elle s'appliquera chaque année du 1er novembre au 31 mars, même pour les personnes qui ne font que traverser une commune sous le coup de cette obligation. Par exemple, Lyon ne fait pas partie des communes concernées, mais si vous prenez votre voiture pour aller à Tarare, Vaugneray ou encore Yzeron, vous devrez être équipé.

Les personnes qui ne respecteraient pas cette obligation pourront être sanctionnées d'une amende de 135 euros. Selon le secrétaire d’État à la ruralité, Joël Giraud, une tolérance d'un an sera appliquée et aucune amende ne sera donnée avant 2022.

