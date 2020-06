Elections : à Lyon, le 2e tour des municipales et des métropolitaines en direct

Trois mois et demi après le 1er tour, le 2e tour des élections municipales et métropolitaines a lieu ce dimanche 28 juin à Lyon et dans la Métropole de Lyon. Deux élections se déroulent en même temps : celle pour élire le maire de votre commune et celle pour élire le président de la Métropole de Lyon, instance aux supers pouvoirs et au budget de 3,4 milliards d'euros. Toutes les informations en direct.

Jamais, dans l'histoire, le 2e tour ne s'était déroulé trois mois et demi après le 1er tour. Mais la crise du coronavirus est passée par là. Ce dimanche 28 juin, les Lyonnais vont élire leur maire et le président de la Métropole de Lyon. Deux élections différentes. Deux bulletins différents. Deux enjeux différents.

En tout cas, le contexte sanitaire est bien meilleur pour ce 2e tour, ce dimanche, qu'au 1er. La pression ne cesse de baisser dans les hôpitaux et l'épidémie est en net recul dans la région depuis plusieurs semaines (lire notre article sur la situation sanitaire ici).

Certains maires de communes appartenant à la Métropole de Lyon ont déjà été élus au 1er tour en mars dernier. C'est le cas à Rillieux, Caluire, Décines ou dans de nombreuses communes du Val-de-Saône. Un deuxième tour est en revanche nécessaire dans nombre de communes de l'agglomération, comme à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Oullins, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Bron, Chassieu, Meyzieu ou encore Saint-Genis-Laval.

L'élection pour la présidence de la Métropole de Lyon déchaîne aussi toutes les passions. Elle est capitale. Elle est capitale aussi pour les électeurs qui ont déjà élu leur maire au 1er tour.

La Métropole existe depuis 2015. Avant, c’était le Grand Lyon. Encore plus avant, la COURLY. Elle regroupe 59 communes. En 2015, tout a changé, le Grand Lyon a absorbé les compétences du département du Rhône sur son territoire pour devenir la Métropole de Lyon. La Métropole a donc des pouvoir plus élargis depuis. Et un très gros budget aussi. Un budget de 3,4 milliards d’euros, 5 fois supérieur à celui de la ville de Lyon par exemple. Le pouvoir, désormais, il est à la Métropole.

La Métropole, elle gère quoi ? Les transports en commun, les collèges, la propreté, l'urbanisme et le logement, le développement économique, l'environnement, l'entretien des routes, du périph. Lire notre point complet ici.

Ce dimanche, 150 conseillers métropolitains sont à élire dans 14 circonscriptions. Les 59 communes de la Métropole ont été regroupées en 14 circonscriptions. Ce seront 14 élections différentes.

