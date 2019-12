Elections à Lyon : date limite d'inscription, radiation ? Explications

Les élections municipales et métropolitaines à Lyon ont lieu les 15 et 22 mars prochains. Combien de fois allez-vous voter ? Jusqu’à quand avez-vous pour vous inscrire ? Etes-vous bien inscrits sur les listes électorales ? Décryptage.

Avant les élections, les mêmes questions reviennent. Suis-je bien inscrit ? Où est-ce que je vote ? Jusqu’à quand puis-je m’inscrire ? Les prochaines élections, les municipales et métropolitaines, les 15 et 22 mars prochains, sont encore plus atypiques à Lyon. Pourquoi ? Car les Lyonnais et Grand-lyonnais vont voter deux fois. Oui, deux fois, le même jour.

Combien de fois vais-je voter ?

Pour la 1ère fois, les Lyonnais et Grand-Lyonnais vont voter deux fois, le même jour, lors des élections municipales et métropolitaines, les 15 et 22 mars prochains. Une fois pour une liste pour les élections municipales, une autre fois pour une liste pour les élections métropolitaines. Les citoyens passeront même deux fois par l'isoloir, présenteront deux fois leur pièce d'identité (lire ici). C’est normal, le système a changé. Métropole, municipale, vous êtes un peu perdus ? Nous vous expliquions les différents enjeux dans un précédent article sur Lyon Capitale (lire ici).

Suis-je inscrit sur les listes électorales ?

Vous voulez voter, mais vous ne savez plus si vous êtes inscrits, où vous êtes inscrits… Pas d’inquiétude. Pour éviter toute mauvaise surprise le jour du vote (et une éventuelle radiation), un site permet de connaître sa situation électorale, ainsi que son bureau de vote. Il suffit de se rendre sur la page dédiée du gouvernement, puis de renseigner quelques informations pour obtenir une réponse immédiate et connaître son bureau de vote. Le site est disponible en cliquant ici.

Jusqu’à quand je peux m’inscrire ?

Souvent, la date du 31 décembre l’année précédent l’élection est mise en avant. Ce n’est plus le cas. Pour les élections de mars 2020, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 7 février 2020. Cette date peut être repoussée dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...). Il faut s’inscrire en mairie. Vous pouvez aussi s’inscrire en ligne (voir ici).

Si vous déménagez, que faut-il faire ?

Si vous avez déménagé et que votre nouvelle adresse ne correspond plus à celle indiquée lors de votre inscription sur les listes électorales, il est possible que vous ayez été radié des listes de la commune. Il est donc impératif de déclarer sa nouvelle adresse auprès de la mairie de son nouveau domicile. Vous pouvez également faire votre changement d’adresse en ligne en joignant un justificatif de domicile. Un Français qui revient vivre en France doit le plus souvent s'inscrire auprès de la mairie de son nouveau domicile pour pouvoir voter en France. Un Français partant résider à l'étranger doit choisir entre s'inscrire (ou rester inscrit) auprès de sa mairie ou s'inscrire auprès du consulat (ou de l'ambassade) de son pays d'accueil.

