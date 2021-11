Eglise : Le diocèse de Lyon est-il divisé ?

La grogne monte chez les catholiques du diocèse de Lyon. “Il n’y a pas de divisions, ce sont les journalistes qui nous emmerdent avec leurs mises en scène”, peut-on entendre dans la bouche d’un prêtre d’une paroisse du centre-ville. Trop souvent pointés du doigt, les catholiques lyonnais sont nombreux à ne plus supporter les questions après des mois d’exposition médiatique suite à l’affaire Preynat, au départ du cardinal Barbarin et au nouveau rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l’Église. “C’est vrai qu’il y a une lassitude à être à chaque fois interrogé sur les mêmes questions. Nous voulons à présent essayer de nous rassembler et de vivre notre foi tranquillement”, témoigne Cécile, jeune fidèle de la paroisse de Saint-Nizier sur la Presqu’île.

“Il y a aujourd’hui un climat plus apaisé dans le diocèse.”

Interpelé à ce sujet, Mgr de Germay parle de “diversité des sensibilités” plutôt que de divisions, avant d’ajouter : “Il y a certes encore quelques blessures, quelques cicatrices mais je vois aussi des prêtres qui dialoguent entre eux comme des frères.” Pourtant, la première grande orientation annoncée par le prélat est l’unité. Côté prêtre, le père Guerre, curé de la paroisse de Saint-Pothin dans le 6e arrondissement et surtout secrétaire du conseil presbytéral, l’assure : “Il y a aujourd’hui un climat plus apaisé dans le diocèse.” Fin de la séquence des polémiques, circulez, y a rien à voir ?