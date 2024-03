Écrans publicitaires, vignette verte, contrôle technique des deux-roues,... Ce qui change au 1er avril

Chaque début de mois apporte son lot de nouvelles mesures. Voici ce qui change, demain, le 1er avril 2024 pour les Français et les Lyonnais.

Le lundi 1er avril 2024 sera synonyme de nombreux changements à Lyon et sur l'ensemble du territoire français. Fin des écrans publicitaires dans le métro et de la vignette, doublement de la franchise médicale, contrôle technique obligatoire pour les deux-roues,... Lyon Capitale fait le point sur ces nouvelles mesures.

Fin des écrans publicitaires dans le métro lyonnais

Annoncée de longue date par le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, la fin des écrans publicitaires du réseau de métros lyonnais sera effective demain. Les 118 panneaux numériques jusqu’ici installés dans le métro disparaîtront, comme négocié par Sytral Mobilités dans son nouveau contrat de concession de services portant sur l’exploitation des emplacements publicitaires du réseau TCL.

La vignette verte disparaît des pare-brises

Elle était obligatoire depuis 1986 ! La vignette verte apposée sur les pare-brises des véhicules ne sera plus nécessaire. En cas de contrôle, les forces de l’ordre pourront vérifier l’assurance du conducteur et de son véhicule via le fichier des véhicules assurés (FVA) avec la plaque d’immatriculation.

Contrôle technique obligatoire pour les deux-roues

Seconde mesure pour les véhicules. Cette fois-ci, ce sont les deux-roues qui sont concernés. Il sera à présent obligatoire de faire passer votre moto ou votre scooter au contrôle technique à partir du 15 avril pour garantir le bon état de leur véhicule. En cas de non-respect de la mesure, le propriétaire du véhicule motorisé s’expose à une amende de 135 euros.

Hausse de la franchise médicale

Le prix des médicaments va augmenter. La franchise médicale passera de 50 centimes à 1 euro pour chaque boîte de médicament délivré. Pour les transports sanitaires, elle passera de 2 à 4 euros. Son maximum par patient et par an reste de 50 euros.

Baisse de l'aide MaPrimeRénov’

L'aide au financement de la rénovation énergétique du logement baptisée MaPrimeRénov' baisse de 30 %. Elle est attribuée pour l’installation de chaudières ou de poêles à bois, à bûches ou à granulés dans les résidences principales.

Certaines prestations sociales revalorisées

Plusieurs prestations sociales font l’objet d’une augmentation, indexée sur l'inflation, de 4,6 % dès ce 1er avril. Il s'agit du RSA, de la prime d’activité, des allocations familiales et de l’allocation aux adultes handicapés.

Bientôt la date butoir des voeux sur Parcoursup

Pas de panique, la limite n'est pas le 1er avril, mais, tout de même, le 3 ! Mercredi prochain marquera donc la fin de la période pour boucler son dossier et valider ses choix sur Parcoursup. Les réponses commenceront à arriver progressivement à partir du 30 mai.