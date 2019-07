Écologie : un nouveau composteur industriel à Villeurbanne

Un nouveau composteur industriel a été inauguré ce jeudi dans le quartier de la Soie à Villeurbanne. Il a été installé par l'entreprise Les Détritivores qui veut inciter les restaurateurs et leurs clients à composter leurs déchets.

Après une soirée au resto, n'oubliez pas de composter vos déchets ! Un nouveau composteur industriel a été inauguré ce jeudi dans le quartier de la Soie à Villeurbanne. A l'origine du projet, Gaétan Lepautre et Vincent Dujardin, de l'entreprise Les Détritivores. Ce composteur industriel est le deuxième que Les Détritivores installe, le premier ayant été installé il y a un an à Villeurbanne également, quartier Saint-Jean.

Le but de cette nouvelle installation, d'après ses initiateurs interrogés par Le Progrès, est d'inciter les professionnels de l'alimentation et leurs clients à composter les biodéchets des cuisines et leurs restes de repas "au plus proche des restaurants, sur des petites plateformes urbaines, à mi-chemin entre le composteur de quartier et les sites industriels". Pour plus d'écologie, les biodéchets sont collectés "à vélo, dans un rayon d'un kilomètre", pour ensuite être traités dans ce nouveau "composteur électromagnétique, qui réduit significativement le temps nécessaire au compostage". L'expérimentation est menée de concert avec les Alchimistes, une start-up parisienne similaire.