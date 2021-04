Ecoles fermées : plus de 8500 enfants de personnels prioritaires accueillis dans l'académie de Lyon cette semaine

Les écoles sont fermées ce mardi et toute cette semaine à Lyon après les nouvelles annonces de restrictions. Des enfants de personnels prioritaires sont tout de même accueillis dans l'académie de Lyon toute la semaine, avant deux semaines de vacances scolaires.

Cet accueil concerne plus de 8 000 élèves dans le 1er degré (maternelle, primaire) dans la l'Académie de Lyon et 850 élèves dans le 2e degré (collège). Plus de 1500 professeurs sont volontaires.

"Les élèves sont accueillis sur présentation d'une attestation sur l'honneur de l'absence de toute solution de garde, et d'un justificatif attestant de l'appartenance des parents à une catégorie prioritaire (carte professionnelle)", explique l'académie de Lyon.