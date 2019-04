Eboueurs à Lyon : la grève est terminée

Depuis le 2 avril, des salariés de l’entreprise Pizzorno sont en grève. Ce jeudi soir, la grève a été levée après une ultime négociation avec la direction de l’entreprise jeudi après-midi.

Ce jeudi soir, la grève des salariés de l’entreprise Pizzorno a été levée après une ultime négociation avec la direction de l’entreprise jeudi après-midi. Les salariés étaient en grève depuis le 2 avril. Ce jeudi, ils avaient choisi de ne pas bloquer le dépôt de Vénissieux et ont laissé les camions sortir. Mercredi, lors d'une assemblée générale, ils ont également posé à plat leurs revendications, mettant en avant celles sur les conditions de travail et ne demandant plus 300 euros d'augmentation, mais "la mise en place d'une prime métropole", ainsi que l'abandon des poursuites.

En parallèle, la métropole avait fixé un ultimatum à Pizzorno, lui demandant de trouver une issue au conflit avant ce jeudi, sous peine de devoir payer des pénalités financières allant jusqu'à 20 euros par poubelle non ramassée. Pizzorno s'est engagée à assurer la collecte à 100 % dès aujourd'hui et rattraper le retard des tournées non réalisées d'ici samedi. Depuis près de trois semaines, les ordures s'entassent dans les rues des 3e, 6e, et 8e arrondissement de Lyon, ainsi qu'à Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin. Le travail reprendra dès demain.