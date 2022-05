Inédit en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis quelques semaines, une plantation de thé est en cours de production dans la Loire. C'est l'idée et le pari de l'entreprise FBKT-La Plantation qui souhaite réduire son empreinte carbone et favoriser une production locale.

"La culture du thé devient réalité en Rhône-Alpes", annonce la FBKT-La Plantation. C'est à Pouilly les Nonains, une commune de la Loire, que pousse les premières plantation de théiers dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une décision inédite qui permet de réduire son empreinte carbone mais également de réduire l'impact économique post-crise sanitaire. L'objectif : "une relocalisation de la production", affirme l'entreprise.

850 théiers plantés

Adossées aux ateliers de La Fabrikathé, ces plantations sont tout à fait inédites en Auvergne-Rhône-Alpes. En tout, ce sont 850 pousses de théiers, à peine âgées d'un an, venues du lac Majeur en Italie, qui ont été plantées dans la région. Il faudra cependant encore un peu attendre pour déguster le thé local ligérien : ces théiers produiront d'ici 3 à 4 ans. Un pari de la marque qui peut être réussi à en croire l'acclimatation réussie des jeunes pousses.

"Nous avons souhaité créer une marque de thé haut de gamme à taille humaine et moderne, qui allie savoir-faire artisanal, créativité et exigence gustative, elle se positionne comme une alternative aux grandes marques de thés industrielles. Nous sélectionnons des matières premières de grande qualité en privilégiant le circuit court. Nos thés d'origine ont été rigoureusement choisis par nos sommeliers et nous avons d'ailleurs lancé notre propre production de plantes en 2021 !", affirme l'entreprise.

120 000 euros investis

Si à l'heure actuelle, ce sont près de 22 tonnes de thés et infusions qui sont produits chaque année par l'entreprise, la FBKT assure en importer 12 tonnes, "notamment de Chine et du Japon". Autres chiffres : plus de 15 000 plants de camomille, menthe, thyms sont également produits au sein des ateliers de La Fabrikathé.

Cette production de plantes représente un réel investissement pour l'entreprise : "120 000 euros dont 2/3 sont consacrés aux frais d'emploi", détaille l'entreprise. Le reste est matériel avec notamment la location du terrain.

Il est même possible de retrouver tous les produits vendus par l'entreprise entre Rhône et Saône : 15 rue de la Charité, dans le 2e arrondissement de Lyon.