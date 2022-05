Le Marché Gare, nouvelle génération, ouvrira en septembre 2022

En rénovation depuis sa fermeture en 2018, le Marché Gare de Lyon rouvrira au mois de septembre 2022. L’établissement du 2e arrondissement labellisé scène de musique actuelle (SMAC) pourra désormais accueillir 400 personnes dans sa salle de concert.

D’ici quelques mois, la salle de concert du Marché Gare résonnera de nouveau au son des groupes de musique. Fermé depuis 2018, en vue de sa rénovation, l’établissement labellisé SMAC (scène de musique actuelles) rouvrira en septembre 2022. "J’ai le plaisir de vous annoncer que la salle du marché Gare (SMAC) à Confluence sera ouverte dès septembre 2022", s’est réjoui ce mardi 10 mai le maire de Lyon Grégory Doucet, lors d’une visite presse du projet d’aménagement urbain de Confluence.

Autrefois équipée pour accueillir 300 personnes, la salle rénovée pourra désormais recevoir 400 spectateurs dans "un bâtiment de la plus haute qualité environnementale. On a voulu le meilleur en termes de rénovation énergétique", assure l’édile écologiste. Trois orientations en matière de politique culturelle ont été fléchées pour ce Marché Gare nouvelle génération, avec un "focus sur la création artistique, l’émancipation de chacun et la transition écologique".

Dernière ligne droite pour les travaux

Après avoir organisé des événements culturels aux quatre coins de Lyon pendant près de quatre ans, au travers de L’Échappée sauvage, le Marché Gare va donc retrouver son terrain de jeu originel. Les travaux sont actuellement dans leur dernière ligne droite et le printemps doit notamment voir la pose de panneaux miroirs sous le porche, alors que la scène, l’estrade et les panneaux acoustiques de la salle de concert ont déjà été installés.

Pour l'heure, la programmation de ce "Marché Gare du futur" n'a pas été dévoilée.