Du soleil et jusqu'à 22 degrés attendus à Lyon ce mercredi

Le soleil sera de nouveau bien présent ce mercredi à Lyon et dans la région lyonnaise.

Une nouvelle journée printanière. Ce mercredi, il fera entre 6 et 22 degrés à Lyon et dans la région lyonnaise. Si ce matin le ciel est dégagé et qu'il fait 6 degrés, cette après midi le mercure devrait grimper jusqu'à 22 degrés, bien au delà des normales de saison (+8 degrés).

Le soleil devrait rester bien présent toute la journée même si quelques nuages sont également attendus. A noter également le vent qui fera son apparition dans l'après midi avec des rafales qui pourraient souffler jusqu'à 55 km/h.

Ces températures printanières devraient se maintenir jusqu'à samedi avant un retour de la pluie dimanche.