Du soleil et du froid pour ce vendredi  12 janvier à Lyon

Ce vendredi 12 janvier devrait être plus ensoleillé que la veille à Lyon et dans le département du Rhône.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le week-end, le soleil devrait être de la partie dans le ciel lyonnais. Si les températures ne devraient pas dépasser les 2 degrés au meilleur de la journée, le soleil sera présent toute la journée.

Ce matin il fait -1 degrés et les gelées sont généralisées dans toute la métropole. Des températures légèrement en dessous des normales de saison. Cette après-midi le mercure affichera 2 degrés, avec un ressenti légèrement inférieur à cause d'un léger vent qui soufflera à 15 km/h. Un vent qui devrait se faire plus discret samedi et dimanche.

Le weekend s'annonce, au moins pour la journée de samedi, également ensoleillé à Lyon.