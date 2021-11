Drôme : le Centre Hospitalier de Valence poursuit sa transformation grâce au Ségur de la Santé

Le Centre Hospitalier de Valence va profiter de l'investissement du Ségur de la Santé en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le projet est connu de tous depuis quelques mois déjà. L'hôpital drômois va se doter d'une nouvelle plateforme technique d'ici 2025. Vendredi 12 novembre, alors que le ministre de la Santé Olivier Véran est en déplacement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs précisions ont été apportées sur les investissements du Ségur. Un montant avoisinant les 50 millions d'euros pour le Centre Hospitalier de Valence avec 10 millions d'aides à l'investissement au titre du Ségur. S'ajoutent à cela 25 millions d'euros de rachat de dette. Une bouffée d'air frais pour l'hôpital de Valence.

Cet établissement hospitalier est l'un des plus importants des départements Drôme et Ardèche. Un nouveau bâtiment va sortir de terre qui comportera alors "une nouvelle stérilisation, un bloc opératoire de 16 salles d’opération dont une salle hybride permettant de combiner des gestes opératoires innovants de chirurgie et de radiologie, une réanimation et une unité de surveillance continue" détaille le ministère de la Santé. Une deuxième phase des travaux sera ensuite allouée à une maternité.