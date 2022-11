Deux hommes blessés à coups de couteau et barre de fer à Lyon

Dimanche 20 novembre, aux environs de 5 heures, deux hommes ont été grièvement blessés dans un immeuble qu’ils squattaient dans le 7e arrondissement.

Il était environ 5 heures du matin dimanche 20 novembre lorsque les secours ont été appelés pour prendre en charge deux hommes blessés dans un immeuble de l’avenue Berthelot, dans le 7e arrondissement de Lyon. Grièvement blessés, les deux jeunes âgés de 28 et 25 ans avaient été passés à tabac. Selon des informations du Progrès, le plus âgé a reçu plusieurs coups de couteau, qui ont nécessité une intervention chirurgicale, et le plus jeune a été roué de coups à l’aide d’une barre en métal.

D’après les premiers éléments dévoilés par nos confères, les deux hommes en situation irrégulière squattaient un appartement du 6e étage de l’immeuble où ils ont été retrouvés blessés. À l’intérieur, les policiers ont découvert du sang ainsi que du matériel qui aurait pu servir à des cambriolages. Une enquête est en cours pour éclaircir cette affaire.