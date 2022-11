Météo : 10°c et des averses à Lyon lundi 21 novembre 

Météo pluie et nuages Lyon (DR)

Un ciel chargé et parfois pluvieux accompagnera le début de semaine des Lyonnais ce lundi. Des averses sont attendues dans l’après-midi et la soirée.

La pluie de la fin du week-end ne devrait pas quitter Lyon en ce début de semaine. Selon les prévisions de Météo France des averses sont attendues en début d’après-midi sur la ville et en milieu de soirée. Le reste de la journée le temps sera principalement couvert, quelques éclaircies pourraient toutefois se manifester en début de matinée.

Du côté des températures, le mois de novembre s’est enfin bien installé à Lyon. Ce matin le thermomètre ne dépassera pas les 8°c et il devrait encore faire 5°c à 8 heures. Dans l’après-midi et dans la soirée les températures varieront entre 8 et 9°c.