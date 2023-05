Au cours d’une même journée, deux frères ont vengé leur sœur victime d’une tentative de vol en agressant physiquement le voleur

Un homme a été agressé à Meyzieu, mardi 16 mai à l’arme blanche. Selon les informations du Progrès, deux frères seraient à l’origine de cette agression. Ils ont rapidement été interpellés et placés en garde à vue.

Un vol suivi d'une agression

En fin de journée, les secours ont reçu un appel pour une blessure à l’arme blanche au niveau de "Meyzieu-Gare". Sur place, un homme est blessé à l’abdomen et à la tête. La victime est rapidement amenée à l’hôpital dans un état critique.

Plus tôt dans la même journée, une femme s’est dirigée au niveau de la police municipale pour y signaler une tentative de vol. Accompagnée de l’un de ses frères, elle aurait décrit le voleur aux services de police. C’est sûrement grâce aux différentes indications que les deux frères sont allés à la rencontre du présumé voleur et lui assénant un coup de couteau.

Les deux frères âgés de 26 et 30 sont placés en garde à vue et une enquête est ouverte pour en savoir plus sur les circonstances de l’agression au couteau