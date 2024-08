Deux djihadistes lyonnais déchus de leur nationalité

Deux hommes radicalisés, l'un condamné pour un projet d'attentat contre des militaires, l'autre pour association de malfaiteurs à visée terroriste et soustraction d'enfant, ont été déchus de leur nationalité française par décret du premier ministre, le 5 août et le 12 juillet dernier.

Deux hommes originaires de Lyon ont été déchus de leur nationalité française pour des tentatives de rejoindre la zone irako-syrienne, dans les années 2010. L’un, Yannis Boughdiri, arrêté en 2017, avait notamment communiqué une vidéo d’allégeance à l’Etat Islamique et voulait attaquer des militaires, précise Le Figaro. Il est déchu de sa nationalité par décision administrative, prise "sur l’avis conforme du Conseil d’État".

Le second, Hamza Mandhouj, 35 ans, avait enlevé sa fille de 18 mois et voulait intégrer les rangs d’al-Qaida en Syrie en 2013. Ce dernier a été condamné en 2018 pour “association de malfaiteurs à visée terroriste et obtention de documents administratifs”.