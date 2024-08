Auvergne : appel à témoins après la disparition inquiétante d’une quadragénaire

Un appel à témoins a été lancé ce mercredi 7 août, après la disparition inquiétante d'une femme de 49 ans dans le Puy-de-Dôme.

Murielle Martel n’a pas donné de nouvelles depuis lundi 5 août. Cette femme a quitté son domicile à Varennes-sur-Usson (63) en fin de matinée à bord de son véhicule, une Toyota C-HR.

Elle mesure 1,64, de corpulence plutôt forte et porte des lunettes de vue. Si sa tenue au moment de la disparition est inconnue, elle est susceptible de porter un legging avec une tunique et des baskets Asics noires et violettes, précise la gendarmerie du Puy-de-Dôme. Si vous disposez d’informations, contactez le 04.73.54.08.88