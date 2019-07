Des vols directs entre Lyon et Tanger à partir d'octobre

EasyJet proposera des vols directs entre l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et celui de Tanger au Maroc à partir du mois d'octobre.

Et de quatre pour EasyJet entre Lyon et le Maroc. Après Agadir, Essaouira et Marrakech, la compagnie va proposer des vols directs entre Lyon Saint-Exupéry et l'aéroport de Tanger. Deux vols sont prévus par semaine, le lundi et vendredi, à partir du 28 octobre. Cette ligne est destinée à fonctionner toute l'année et non pas durant une simple saison.

EasyJet proposera un prix d'appel de 38 euros pour un aller simple. Comme toujours ce tarif peut évoluer en fonction de l'offre et de la demande. Par ailleurs, d'ici la fin de l'année, avec l'arrivée d'alternative à Rhônexpress, il devrait être possible de se rendre à l'aéroport de Lyon grâce à des bus dont les trajets seront proposés autour de 8 euros (lire ici). Le transport entre le centre-ville et Saint-Exupéry ne devrait donc pas trop faire gonfler l'addition.