Des stations de recharge de produits en vrac à Lyon

Une station de recharge de produits en vrac ouvre rue de la République à Lyon.

Les Lyonnais pourront bientôt recharger leurs produits hygiéniques rue de la République. En effet, la boutique The Body Shop, rue de la République dans le 2e arrondissement de Lyon, annonce ouvrir "une station de recharge de produits en vrac". Une ouverture prévue lorsque les règles sanitaires permettront la réouverture des commerces de Lyon. De quoi concurrencer l'enseigne : "Day by Day" déjà présente sur la presque-île et dans le 7e arrondissement de Lyon.

L'idée est simple : "gels douche, shampooings, après-shampooings, savons liquides pour les mains, … une fois le flacon vide, il suffit de le rincer et le ramener en boutique pour le recharger" expliquent les responsables de la boutique. Attention cependant la recharge n'est accessible que pour les flacons de la marque... dommage car l'impact écologique est fortement réduit.

D'après les responsables, c'est tout de même 25 tonnes de plastique qui pourraient être économisées en une année, soit 32 bouteilles en plastique par an et par personne.