Des travaux de nuit dans les métros A et B dès lundi, un tick’air disponible à 3 euros sur tout le réseau TCL.

Métro A :

Dès lundi, le Métro A sera sujet à des travaux de nuit jusqu’au 13 août. Du lundi au jeudi le métro ne circulera plus à partir de 21 heures environ selon les stations. Le dernier départ de Perrache aura lieu à 21 h 20 tandis que le dernier départ de Vaulx-en-Velin se fera à 21 h 01. Des bus relais sont mis à disposition toutes les 10 à 12 minutes et toutes les 15 minutes à partir de 22 h 30.

Métro B :

Du lundi au jeudi à partir du 3 août et jusqu’au 27 du même mois, le Métro B a aussi le droit à ses travaux de nuit. Ce dernier ne circule plus à partir de 21 h 15. Dernier départ de Oullins vers Charpennes à 21 h 12 et de Charpennes vers Oullins à 21 h 15. Des bus relais seront disponibles aux abords des bouches de métros toutes les 10 minutes et toutes les 15 minutes après 22 h 30.

Pour le métro C et D :

Rien à signaler.

Pour l’ensemble du réseau TCL et dans le cadre du pic de pollution, le Tick’air est disponible à 3 euros pour la journée afin de pousser les usagers à utiliser les transports plutôt que leur voiture.

Pour rappel, le port du masque reste obligatoire sur tout le réseau et dans les lieux publics et clos. Une amende de 135 euros pour le non respect de cette règle.

Plus d’infos sur le site TCL