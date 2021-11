Des intéressés pour le rejoindre ? Le conseil des aînés de Villeurbanne de retour ce 9 novembre

Le conseil des aînés va se réunir ce mardi 9 novembre de 18h à 19h30 à l’Hôtel de Ville de Villeurbanne.

"Véritable laboratoire d’idées sur toutes les questions relatives à la vieillesse, cette instance est ouverte à toutes et à tous, sans condition d’âge", précise la ville de Villeurbanne.

Ce mardi 9 novembre, les membres actuels du conseil des ainés présenteront l'instance aux personnes intéressées pour le rejoindre.

Le maire de la 19e commune la plus peuplée de France, Cédric Van Styvendael, "présentera les grandes orientations du plan de mandat au sujet des seniors autour de 3 grands axes : lutter contre les discriminations liées à l’âge et promouvoir une vision plus juste de la vieillesse dans sa complexité, lutter contre les inégalités sociales qui pèsent sur les personnes âgées et renforcent les effets d’isolement et d’exclusion de la société, réaffirmer les capacités d’auto-détermination des personnes, l’autonomie, quels que soient l’âge et les fragilités", ajoute la ville de Villeurbanne.

