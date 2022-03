Des éclaircies et près de 20 degrés attendus à Lyon ce mercredi 16 mars

Après un début de semaine mitigé marqué par la pluie et le passage du Sirocco, les éclaircies devraient faire leur retour à Lyon ce mercredi 16 mars, pour accompagner une hausse des températures.

Après la pluie et les poussières du désert du Sahara qui se sont abattues sur Lyon en début de semaine, sous l’effet d’un phénomène météorologique appelé Sirocco, le soleil devrait faire son retour dans le ciel lyonnais ce mercredi 16 mars. Selon Météo France la journée sera marquée par des éclaircies, qui trancheront avec la grisaille des derniers jours.

Lire aussi : Météo : pourquoi le ciel de Lyon est jaune orangé ? On vous explique (photos)

Du côté des températures il fera très bon ce mercredi à Lyon, le thermomètre devrait ainsi afficher douze dans la matinée avant de grimper jusqu’à 19 degrés au plus fort de l’après-midi. Des températures plus élevées que les normales de saisons, de près de 5 degrés, mais dont le ressenti pourrait être légèrement plus frais en raison d’un vent annoncé à 15 km/h entre Rhône et Saône.