Des éclaircies et 23 degrés attendus à Lyon ce mercredi 13 avril

Il va faire chaud ce mercredi 13 avril à Lyon. Le ciel devrait une nouvelle fois être voilé et pourrait même prendre une légère teinte orangée du fait de la présence de sable du Sahara dans l’air, mais il fera jusqu’à 23 degrés.

Le mois de mai est encore loin, mais ce mercredi 13 avril les Lyonnais devraient pouvoir ce qui leur plaît. Les rafales de vent qui ont balayé l’agglomération lundi et mardi se sont calmées pour laisser place à des températures qui sentent bon l’été. Le soleil ne sera peut-être pas encore au rendez-vous ce mercredi, Météo France annonçant un ciel voilé, mais les températures, elles, devraient l’être. Dans la matinée, les températures seront comprises entre 10 et 18 degrés et elles continueront de grimper dans l’après-midi pour atteindre 23 degrés à 17 heures.

Retour du sable du Sahara ?

Que les Lyonnais se rassurent s’ils voient le ciel se colorer d’une légère teinte orangée, il s’agit simplement du retour des poussières de Sahara à Lyon, le phénomène survenu il y a quelques semaines à Lyon se répétant. À l’inverse du dernier épisode sableux, les particules venues du désert devraient cette fois rester dans l’air et ne pas salir les véhicules et le mobilier urbain, puisque la pluie qui les faits tomber n’est pas annoncée avant la semaine prochaine.