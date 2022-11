Des ballons bleus contre le diabète

L'association Aide aux Jeunes Diabétiques lance le Blue Balloon Challenge en partenariat avec Medtronic pour récolter des fonds et soutenir les patients.

À l'occasion de la journée mondiale du diabète, un "challenge" se lance sur les réseaux sociaux. Il faut simplement se prendre en photo ou en vidéo pendant qu'on réalise une action du quotidien. Le tout en jonglant avec un ballon bleu. Une fois postée sur les réseaux sociaux avec le #BlueBalloonChallenge, Medtronic s'engage à verser 5€ à l'ONG Life for a Child. Les fonds récoltés serviront à fournir des doses d'insuline à des enfants.

Pour rappel, le diabète de type 1 est une maladie qui concerne plus de 300 000 personnes en France. Le corps ne produit pas suffisamment d'insuline et n'arrive donc pas à réguler le taux de sucre dans le sang. Cette maladie se soigne, mais ne guérit pas complètement. Le patient doit atteindre un équilibre entre son taux d'insuline et son taux de sucre dans le sang. À Lyon, une journée de dépistage du diabète est organisée lundi 14 novembre à l’Hôpital Saint-Joseph Saint-Luc.

