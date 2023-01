Des averses attendues à Lyon lundi 9 janvier

Dès la fin de matinée des averses devraient toucher l’agglomération lyonnaise, alors que le thermomètre ne dépassera pas les 10°c ce lundi 9 janvier.

Météo mitigée ce lundi 9 janvier à Lyon. Les éclaircies du début de matinée devraient rapidement laisser la place à des averses, sur les coups de 11 heures. Celles-ci se poursuivront dans l’après-midi avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. La soirée devrait également être touchée par les gouttes de pluie.

Du côté des températures, le mercure ne devrait pas dépasser les 10°c, mais cela reste tout de même 3°c plus élevé que les normales de saison. À 8 heures, il devrait faire 6°c selon les prévisions de Météo France et dans l’après-midi comptez plutôt entre 10 et 9°c. Ce soir, les températures devraient se situer autour de 6°c.