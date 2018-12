À part samedi, la circulation s'annonce plutôt fluide ce week-end de Nouvel An dans la région Rhône-Alpes.

Pour ce dernier week-end de l'année 2018, Bison futé voit vert partout dans l'hexagone. Le réveillon du Nouvel An qui aura lieu lundi ne va pas encombrer les routes samedi et dimanche mis à part en région Rhône-Alpes. En effet contrairement au reste de la France, la journée de samedi sera classée orange dans toute la région. Le lendemain, le trafic reviendra à la normale. Enfin concernant lundi et mardi, Bison futé voit toujours vert dans l'ensemble du pays.