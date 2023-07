Le chef Raoni à Lyon en compagnie des élèves de l’école élémentaire Germaine Tillion et de Grégory Doucet, maire de Lyon et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon @ Hugo Laubepin / Lyon Capitale

L'Institut Montaigne, think tank libéral, publie un rapport étudiant le bilan financier et les engagements en faveur de l'environnement de 12 villes françaises. L'action de Grégory Doucet est globalement épargnée.

Le think tank libéral Institut Montaigne a publié un bilan a mi-mandat des équipes municipales élues en 2020. L'objectif n'est pas de "dresser un bilan définitif pour ces municipalités, qui disposent encore de trois années pour mettre en œuvre leur programme, mais bien d’évaluer les moyens d’ores et déjà déployés pour atteindre ces objectifs de fin de mandat", explique l'Institut Montaigne.

Le rythme de plantation d'arbre "un peu en deçà des annonces initiales"

Le think tank a ainsi analysé les finances publiques de la Ville de Lyon ainsi que son action environnementale. Il note ainsi une augmentation du budget de la collectivité plus conséquente en 2022 et 2023 qui s'explique "en fonctionnement, par la forte hausse des dépenses liées aux fluides - eau, électricité, gaz, carburant et, en investissement, par l’augmentation des dépenses d’équipement".

Cette dernière "est la bienvenue, puisque la Ville possède un budget par habitant inférieur aux villes de même strate géographique : 1486€ par habitant à Lyon, contre 2028€ pour Nice ou 2014€ pour Marseille par exemple", juge l'Institut Montaigne.

"Les niveaux de dette par habitant de la Ville de Lyon et de sa Métropole sont en diminution depuis 2016 et restent inférieurs aux moyennes de celles des communes de la même strate démographique", salue également le Think Tank, rappelant que le délai de désendettement de la ville est estimé à 4,1 années soit le troisième meilleur score parmi les douze villes étudiées.

"L’arrivée de Grégory Doucet à la mairie de Lyon a permis de réelles avancées sur le plan environnemental" Institut Montaigne

Côté végétalisation, alors que Grégory Doucet annonçait la plantation de 18 000 arbres sur son mandat, "les derniers chiffres communiqués par l‘équipe municipale annoncent 5 251 arbres plantés depuis le début de la mandature, soit un rythme un peu en deçà des annonces initiales", relève l'Institut Montaigne. Le think tank salue en revanche le respect de la promesse de campagne "zéro artificialisation". "Aucun espace n’a été artificialisé entre 2020 et 2021, alors qu’en moyenne, la Ville avait artificialisé 1 hectare par an entre 2017 et 2019", explique le groupe de réflexion dans son rapport.

« Absence de cadre d’évaluation des dépenses environnementales »

Il est enfin déploré que "la Ville ne communique que de manière partielle sur ses efforts en matière environnementale. On notera à ce titre l’absence de budget vert ou de cadre d’évaluation des dépenses environnementales". L'Institut Montaigne note toutefois que "l’arrivée de Grégory Doucet à la mairie de Lyon a permis de réelles avancées sur le plan environnemental".