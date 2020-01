De nouvelles rues à Lyon : 8 femmes, 3 hommes

Jacques Truphémus, Françoise Sagan, Aretha Franklin, Maurice Audin, la ville de Lyon a adopté hier de nouveaux noms d’espaces publics.

La ville de Lyon a adopté lundi soir la dénomination de plusieurs nouvelles rues, jardin, places. Dans la lignée de son objectif fixé en début de mandat, pour rééquilibrer la parité sur le nom des voiries, ces nouveaux lieux porteront le nom de huit femmes et trois hommes.

Lyon 2e

Dans le 2e arrondissement, une place Jacques-Truphemus, peintre lyonnais, sera nommée entre la rue Jacqueline et Rolan de Puy et l'allée Jeanne-Barret dans le quartier de Confluence.

Lyon 3e

Un espace Élisa-Lemonnier , éducatrice et fondatrice de l'enseignement professionnel pour les femmes va être inaugurée à l'angle du cours Albert Thomas et de la rue du Dauphine.

Dans le même arrondissement, un jardin Charles Delfante, architecte et urbaniste, notamment du quartier Part-Dieu, prendra place le long de la rue Docteur-Bouchut, devant la bibliothèque de la Part-Dieu.

Lyon 7e

Jardin Maurice-Audin (mathématicien et militant de l'indépendance de l'Algérie, mort en détention durant la guerre). Le jardin sera inauguré à l'angle de la rue Saint-Jérôme et de l'avenue Jean-Jaurès.

Allée Evelyne-Pisier (Essayiste et politogue) : voie réservée aux piétons et aux cyclistes entre la route de Vienne et la rue du Repos.

Square Annie Goetzinger (dessinatrice - costumière) : à l'ouest de la future allée Christine Pascal à l'intersection de l'avenue Jean-François Raclet.

Square Aretha Franklin (chanteuse et auteure-compositrice) : square au nord de la future rue Oum Kalthoum.

Allée Christine Pascal (actrice- scénariste et réalisatrice) : voie nouvelle entre l'avenue Jean-François Raclet et la future rue Françoise Sagan.

Rue Oum Kalthoum (chanteuse-actrice) : voie nouvelle entre la rue de Gerland et la future allée Christine Pascal.

Rue Françoise Sagan (femme de lettres) : voie nouvelle entre la rue de Gerland et le boulevard de l’Artillerie.

Place Toni Morrison (romancière et éditrice) : place à l'angle de la rue Pré-Gaudry et de la rue des Balançoires, près du futur campus de l'EM Lyon.