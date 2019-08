De nouveaux vols annulés à l'aéroport de Lyon début septembre ?

Les pilotes de la compagnie Transavia ont déposé un long préavis de grève pour début septembre.

Vendredi 16 août, quatre vols ont été annulés à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, suite à une grève au sein de la compagnie Transavia, filiale low-cost d'Air France-KLM. Un préavis avait été déposé le 12 août, débutant à partir du 16 et renouvelable jusqu'au 7 janvier 2020. Hôtesses de l'air et stewards ont ainsi débrayé ce week-end pour dénoncer "une gestion humaine et matérielle catastrophique", selon la CGT. Même si 95 % des vols ont été maintenus selon la compagnie, l'aéroport de Lyon a été l'un des plus touchés par le mouvement. Plusieurs passagers se sont ainsi retrouvés coincés à Lyon, Transavia leur proposant le remboursement du billet ou un voyage à une date ultérieure, au moins de septembre par exemple.

Mais à la rentrée, la situation pourrait être encore compliquée. En effet, le syndicat des pilotes de ligne (SPL), affilié à la CFDT, vient de déposer à son tour un préavis de grève qui court du 1er au 15 octobre. Le SPL dénonce un projet d'accord entre la direction d'Air France le syndicat national des pilotes de ligne et souhaite être impliqué dans les négociations sur le développement de la compagnie. Ce mouvement s'ajouterait ainsi à celui des hôtesses et stewards avec à la clé le risque de perturbations dans les aéroports pour les six premières semaines de la rentrée.