Associées pour célébrer les 40 ans de la fête de la musique, les Villes de Lyon et Villeurbanne ont mis sur pied un événement inédit, comprenant un boulevard musical et piéton d’environ 5 km. Conséquence, une grande partie de la circulation sera bloquée ce mardi.

Pour les 40 ans de la fête de la musique, les maires de Lyon et Villeurbanne ont collaboré pour élaborer un boulevard musical de plus de cinq kilomètres. Or, pour être musical, ce boulevard devra tout d'abord être piéton. Un prérequis qui aura des conséquences importantes sur la circulation à Lyon et Villeurbanne mardi 21 juin.

À Lyon, un périmètre établi autour de la place des Terreaux et de la place Louis Pradel sera interdit aux automobilistes à partir de 18 heures. Le stationnement, qui concerne aussi les vélos, y sera également impossible dès cinq heures du matin le 21 juin. Dans ce secteur, la circulation devrait reprendre à minuit.

Le boulevard musical se poursuivant dans le sixième arrondissement, la circulation sera fermée de la place maréchal Lyautey jusqu’au cours Emile Zola de 14 heures à deux heures du matin.

Le périphérique perturbé, le cours Emile Zola bloqué

À Villeurbanne, le cours Emile Zola sera bloqué, ainsi que certaines rues adjacentes de 13 à 22 heures. En revanche le stationnement y est interdit dès ce lundi 20 juin, depuis 8 heures du matin et jusqu’au 22 juin à trois heures du matin.

Concernant le périphérique, la sortie huit, Porte de Cusset, verra ses bretelles nord et sud être également fermées aux automobilistes de 16 à 20 heures.

