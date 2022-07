Dans un rapport dévoilé ce lundi 11 juillet, l'Insee note que le Rhône est le département de la région où le rythme de construction de logements neufs est le plus faible.

Il devient difficile de faire construire un logement neuf dans le Rhône en 2022. Si dans la région, ce sont 68 700 permis de construire pour des logements neufs qui ont été délivrés entre avril 2021 et mars 2022, soit une hausse de 25,6% sur un an, le Rhône affiche une croissance bien inférieure. Dans le département, le nombre d'autorisations acceptées est "seulement" en hausse de 10% sur un an. Un chiffre trompeur, car le secteur du bâtiment avait été très ralenti entre 2019 et 2020 à cause de l'épidémie de Covid-19.

Pire, les mises en chantier de logements neufs sont en recul de 4,4% sur les douze derniers mois dans le Rhône. Une tendance à contre-courant de l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui enregistre une hausse moyenne de 8,2% des mises en chantier de logements neufs. En Haute-Loire ou dans le Puy-de-Dôme, le nombre de nouveaux chantiers est même en pleine explosion avec une hausse supérieure à 40%.