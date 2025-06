(Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

L'ancien joueur de Montpellier ou de Toulouse, coordinateur sportif à l'Olympique Lyonnais depuis octobre dernier, a été retrouvé inconscient à son domicile, touché par arme blanche à proximité du cœur.

Selon les informations de nos confrères de RMC Sport et de Midi Libre, Daniel Congré, ancien joueur professionnel et aujourd'hui coordinateur sportif de l'OL, a été retrouvé lundi dans un état critique à son domicile. L'ancien défenseur, âgé de 40 ans, était inanimé à l'arrivée des secours et avait perdu beaucoup de sang.

Il a été touché par arme blanche à proximité du cœur et a été hospitalisé au CHU de Montpellier en urgence absolue. Selon RMC Sport, ce mardi matin son état est stable. L'ancien international Espoirs français, formé et lancé à Toulouse avant d'évoluer pendant neuf ans à Montpellier, avait été nommé en octobre 2024 comme coordinateur sportif de l'Olympique Lyonnais.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances des faits, et confiée au service local de police judiciaire (SLPJ).