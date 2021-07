Cyclisme : le tour de l'Ain revient du 29 au 31 juillet

Pour sa 33e édition, l'évènement cycliste aindinois va opposer 126 cyclistes sur trois jours de compétition.

Le départ sera donné le 29 juillet au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. 21 équipes de six coureurs vont s'affronter lors de l'édition 2021 du tour de l'Ain, compétition d'envergure internationale. L'arrivée aura lieu le 31 juillet dans la station de Lélex Monts-Jura. En 2020, c'est le Slovène Primož Roglič qui s'était imposé.

En tout, les coureurs vont parcourir 387,1 kilomètres et traverser 88 communes. La compétition peut-être suivie sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et en streaming sur Eurosport player, ou directement sur place dans les villages arrivée, départ et sur le bord de la route.

Le lyonnais Victor Lafay, vainqueur d'une étape sur le tour d'Italie, sera présent.

Voici le détail des étapes par jour :