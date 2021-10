Culture : un spectacle russe annulé à Lyon au festival Sens Interdits

Avec Outside, Kirill Serebrennikov rend hommage au photographe chinois Ren Hang

Outside, la pièce du metteur en scène russe Kirill Serebrennikov ne pourra finalement pas se jouer au théâtre des Célestins, dans le cadre du festival international Sens Interdits.

Kirill Serebrennikov ne devait de toute façon pas venir en France. Le cinéaste et metteur en scène russe est assigné à résidence en Russie depuis 2017 et ce jusqu’en 2023, en raison de ses œuvres engagées, notamment en faveur des droits de la communauté LGBT.

Mais l’équipe de son spectacle, Outside, était encore autorisée à se produire à l’étranger, comme à Lyon, où il était au programme du festival Sens Interdits du 22 au 24 octobre.

Dans un courrier transmis à la presse, Patrick Penot, directeur du festival, ainsi que la direction du théâtre des Célestins qui devait les accueillir, déplorent le refus in fine du Ministère des Affaires étrangères et du Ministère de l’Intérieur de délivrer un laissez-passer à la compagnie russe, invoquant un motif sanitaire et n’y voyant pas un "caractère impérieux".

La compagnie, qui a pourtant été accueillie à Berlin la semaine dernière, ne pourra donc pas se produire à Lyon.

Le festival Sens interdits, dont on peut rappeler qu’il programme depuis de longues années des artistes engagés du monde entier, se passera donc des voix discordantes qui pourtant, peinent à s’exprimer en Russie.