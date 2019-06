Craft Aravis Trail : l'international Seb Chaigneau au départ

Si la neige a eu raison des parcours originaux des quatre circuits du Craft Aravis Trail, il n'empêche que la course se joue, une fois n'est pas coutume, à guichets fermés.

Ils seront 300 à prendre le départ, samedi à 4h00 du matin, du Tariblo, le grand format (65 km - 4000 D+) de l'Aravis Trail, une belle course nature еmpruntаnt lеs sеntіеrs du mаssіf dеs Bоrnеs - Аrаvіs. 300 autres suivront, une heure et demi plus tard pour le "Voluntera" (49 km - 3100 D+), tandis que 100 alpi traileurs prendront le départ du 35 km - 2800 D+ à 8h00. 300 coureurs clôtureront le bal avec le "Deûfe", un joli 20 km - 1300 D+.

Bref, du rapport km/D+ recherché pour farter les quadri avant les grands ultras estivaux.

Cette année, le Haut-Savoyard Seb Chaigneau (cotre Itra 838, niveau international) vient accrocher son nom (au palmarès ?) à coté de ceux de Vіnсеnt Dеlеbаrrе, Thоmаs Lоrblаnсhеt ou Аntоіnе Guіllоn.

"Faites vous plaisir, le reste est anecdotique"

Celui qui est incontestablement LA tête d'affiche de cette édition 2019 de l'Aravis Trail ne cesse de répéter façon mantra : "faites vous plaisir, le reste est anecdotique". On ne le contredira pas : sommet d'Orsière (1 750 m), belle vue sur les Aravis, le crique du Charvin et la vallée du Bouchet, sommet de Sulens (1 859m), située entre le Mont Charvin et la Tournette, il offre un magnifique panorama sur ces deux massifs, et plus loin encore sur les Bauges, les Aravis, les Bornes et, par temps bien dégagé, sur la Tarentaise, sommet de Suet (1 863m), coincé entre le plateau des Glières et le massif du Borne, et situé au bout du Mont Lachat,il s’avère être un splendide belvédère sur le bassin Lémanique, le massif des Aravis, ainsi que certains sommets de Savoie ou encore col de la Croix Fry (1 467m) où exerce le chef trois-étoiles Michelin Marc Veyrat - pour un ravito gastro ?