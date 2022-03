Covid : l’industrie revient timidement à Lyon

Les milliards d’euros pleuvent sur l'industrie de la région. Au sortir de la Covid, le gouvernement a fait de la réindustrialisation une priorité. A Lyon, les collectivités locales s'emparent de la question.

Secteurs stratégiques

Réindustrialisation. Relocalisation. Ces deux mots sont présents dans le programme de tous les candidats à l’élection présidentielle d’avril 2022. Le sujet fait consensus même si les réponses varient en fonction des prétendants. Cet attrait pour l’industrie, longtemps délaissée des débats politiques, s’inscrit dans la longue lignée des conséquences de l’épidémie de Covid-19. Au plus fort de la première vague, la France s’est retrouvée confrontée aux failles, parfois béantes, de ses lignes de production. La pénurie de masques, de médicaments ou de réactifs pour les produire ont braqué les projecteurs sur la désindustrialisation de l’économie française. “Pour une question de coût de revient et de compétitivité, nous avons abandonné l’industrie”, constate, amer, François Turcas, président, sur le départ, de la branche régionale de la CPME.La plupart des sites de production fermés en France ont migré vers l’Asie ou l’Europe de l’Est suivant une tendance plus récente. Lyon ne fait pas exception. “Nous ne voulons plus revivre ce que l’on a vécu au début de la crise de la Covid-19 quand nous n’avions plus la capacité de fournir des productions stratégiques. Nous devons être préparés à d’éventuelles nouvelles pandémies ou maladies infectieuses”, assure Bruno Bonnell, député LREM de Villeurbanne qui a pris la tête de France 2030 , le grand plan d’investissement lancé par Emmanuel Macron aux derniers jours du quinquennat. L’abandon progressif de l’industrie se lit aussi dans le déficit record de la balance commerciale française. Il s’élève à près de 85 milliards d’euros pour l’année 2021.Afin d’inverser la courbe, les milliards pleuvent pour relancer la machinerie industrielle. “Nous avons privilégié la vitesse et arrosé large pour permettre à beaucoup d’entreprises de redéployer des chaînes de production qui étaient en gestation ou en attente. Nous avons déjà augmenté nos capacités de production”, constate Bruno Bonnell. Le gouvernement, via France Relance, a prévu d’injecter 100 milliards d’euros. Une enveloppe rallongée par une partie importante des 30 milliards d’euros de France 2030. La région Auvergne-Rhône-Alpes a, elle, débloqué un fonds d’aide de 1,2 milliard d’euros sur trois ans ainsi qu’un fonds souverain pour aider des entreprises régionales. La Métropole de Lyon, associée à celle de Saint-Étienne, a prévu une enveloppe de 80 millions d’euros afin d’attirer de nouvelles entreprises.