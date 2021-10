Covid-19 : un nouveau papier anti-bactérien et virucide à la Région

Ce jeudi 14 octobre, la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé utiliser un nouveau papier virucide pour certaines impressions. C'est le fruit d'un partenariat trouvé avec Bioguard & Co, pionnier de la sécurité sanitaire.

La technologie anti-virale, antibactérienne et antifongique du nouveau papier utilisé par la Région doit réduire un peu plus le risque de contamination de tous les types de virus. L'entreprise implantée en Auvergne-Rhône-Alpes Bioguard & Co, filiale du Groupe François-Charles Oberthur et leader mondial de l’impression de billets de banque, a récemment annoncé vouloir s'étendre au-delà du secteur de la production de billets de banque.

Sur son site, Bioguard assure pouvoir traiter "le papier et les éléments des documents sécurisés tels que les passeports, bulletins de vite, timbre fiscaux, ou tous autres document officiels". Par ailleurs, la technologie répond à une norme ISO qui ne représente aucun risque d’irritation et de sensibilisation cutanée pour les utilisateurs.

Avec les produits de papeterie labellisés Bioguard, la Région s'engage dans le "renforcement de la sécurité sanitaire des administrés d’Auvergne-Rhône-Alpes".

Dans un communiqué, la Région explique toutefois que cette nouvelle technologie est "complémentaire aux vaccins et aux gestes barrières" et qu'elle va "favoriser le lien social, les contacts humains et la relance économique grâce à son efficacité et sa durabilité". De son côté, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez parle de "soutien aux pépites locales qui sont de formidables sources d’innovation, d’emplois et d’attractivité pour notre territoire, à ces entreprises qui permettent le renforcement de notre souveraineté industrielle et sanitaire".