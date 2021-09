Covid-19 : les hospitalisations baissent aux Hospices civils de Lyon

(Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Les hospitalisations de patients positifs au Covid-19 baissent à Lyon, notamment dans les services de réanimation des HCL, une première depuis plusieurs semaines.

Alors que le nombre de contaminations au Covid-19 baisse de manière régulière depuis le début du mois d’août dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, le taux d’incidence étant désormais de 122 pour 100 000 habitants, la courbe des hospitalisations suit enfin le même schéma dans les HCL.

Un signe d’amélioration, qui confirme la décrue de la 4e vague et qui se répercute dorénavant au sein des établissements hospitaliers des Hospices civils de Lyon. Au 13 septembre, 136 patients Covid positifs étaient ainsi hospitalisés dans les HCL, contre 162 le 7 septembre.

L’occupation des lits de réanimation baisse aussi

La diminution du nombre de patients hospitalisés n’est pas une première ces dernières semaines. En revanche, la baisse de l’occupation des lits de réanimation l’est. Au nombre de 54 il y a six jours, selon les chiffres arrêtés au 7 septembre, ils sont désormais 48. À ce jour, 141 lits de réanimations ont été ouverts dans les HCL et 80,1 % sont occupés par des patients, dont 42,5 % ont été testés positifs au Covid-19.

Pour mémoire, au plus fort de la 1re vague, 152 malades du Covid-19 étaient en réanimation dans les HCL, 172 au pic de la 2e vague et 152 au plus fort de la 3e.